Australian Open 2022 | il tabellone | tutti gli accoppiamenti dal 1° turno alla finale Il cammino degli azzurri

Il sorteggio del main draw maschile degli Australian Open 2022 di tennis è appena andato in archivio: saranno nove, in attesa della fine delle qualificazioni, gli italiani al via, ovvero Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti, Gianluca Mager, Stefano Travaglia, Marco Cecchinato ed Andreas Seppi. Il tabellone presenta il serbo Novak Djokovic, ma il numero 1 al mondo è ancora in attesa di una decisione sul suo visto: spettatore interessato è Lorenzo Sonego, che lo potrebbe incontrare al terzo turno. Nel primo quarto di tabellone anche Fabio Fognini, che potrebbe sfidare prima lo spagnolo Pablo Carreo Busta e poi il britannico Cameron Norrie. Più duro il cammino di Matteo Berrettini, numero 7, atteso subito dallo ...

