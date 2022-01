Atletica | Kipchoge punta al terzo titolo olimpico nella maratona a Parigi 2024 | ' non vedo l' ora'

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Nairobi, 13 gen. (Adnkronos) - Il due volte campionee detentore del record mondiale della, Eliudha confermato che cercherà di conquistare unsenza precedenti, ai Giochi Olimpici di. "Ho ancora qualcosa che mi ribolle nello stomaco, ecco perché nonl'ora", ha detto, che ha vinto i titoli di Rio 2016 e Tokyo 2020, durante una conferenza stampa virtuale. A Tokyo 2020, con ben due ore otto minuti e 38 secondi, il 37enne è diventato solo iluomo a vincere medaglie d'oro in due maratone olimpiche consecutive, consolidando la sua eredità tra i più grandi della corsa sulla distanza. Ora sta cercando di porre fine alla sua carriera cementando la sua ...

