Atletica | Faniel tra le stelle della maratona di Boston 2

(Di giovedì 13 gennaio 2022) (Adnkronos) - Nel cast anche gli ultimi sei vincitori di: oltre al keniano campione in carica Benson Kipruto e a Cherono (2019), si ripresentano al via il giapponese Yuki Kawauchi (2018), il keniano Geoffrey Kirui (2017), l'etiope Lemi Berhanu (2016) e l'altro etiope Lelisa Desisa (2013-2015), oro mondiale nel 2019 a Doha. Attenzione anche all'ultimo vincitore di New York Albert Korir (Kenya) e al due volte trionfatore a Central Park Geoffrey Kamworor (Kenya), tre volte oro mondialemezza. Primatista italiano dal febbraio del 2020, in virtù delle 2h07:19 di Siviglia, e recordman anche nella mezza(1h00:07 all'aeroporto di Siena Ampugnano nel febbraio 2021), a New York Eyobha vissuto il momento fin qui più splendentepropria carriera, attaccando senza paura dopo ...

Nella prova assoluta maschile, Dario De Caro (Battaglio CUS Torino) è 11mo, quinto degli azzurri in gara alle spalle di Eyob, Yohanes Chiappinelli, Iliass Aouani e Luca Alfieri.