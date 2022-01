Atalanta-Fiorentina in tv: data, orario e streaming quarti Coppa Italia 2021/2022 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Mercoledì 9 febbraio ad orario da definire la Fiorentina farà visita all’Atalanta nel quarto di finale di Coppa Italia. Dopo aver eliminato rispettivamente Venezia e Napoli, le due squadre sono pronte a contendersi il pass per il prossimo turno nel torneo. La partita sarà trasmessa in esclusiva da Mediaset, in diretta TV in chiaro (probabilmente su Italia 1) e in streaming tramite la piattaforma Mediaset Play. Sportface.it in ogni caso non vi lascerà soli e vi offrirà aggiornamenti in tempo reale a partire dal fischio d’inizio del match. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 13 gennaio 2022) Mercoledì 9 febbraio adda definire lafarà visita all’nel quarto di finale di. Dopo aver eliminato rispettivamente Venezia e Napoli, le due squadre sono pronte a contendersi il pass per il prossimo turno nel torneo. La partita sarà trasmessa in esclusiva da Mediaset, in diretta TV in chiaro (probabilmente su1) e intramite la piattaforma Mediaset Play. Sportface.it in ogni caso non vi lascerà soli e vi offrirà aggiornamenti in tempo reale a partire dal fischio d’inizio del match. SportFace.

