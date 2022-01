(Di giovedì 13 gennaio 2022). Sono almeno 1.200 i dipendenti fermi causa pandemia e della variante Omicron che continua a spadroneggiare e diffondersi senza remore. I trasporti nella Capitale sono messi a dura prova perché il personale inizia davvero a scarseggiare, con il rischio di compromettere completamente il servizio di trasporto pubblico. Leggi anche: Roma, folle aggressione al capolinea: coppia minaccia 2 dipendentie distrugge il gabbiotto, sia soluzioni stabili: forse nuovo concorso Per risolvere l’eventuale problema di una carenza di risorse umane in, secondo l’assessore ai Trasporti di Roma, Eugenio Patane’, invece, ci vorrebbero “soluzioni stabili” e non “soluzioni tampone ed emergenziali. Neppure le ricerche interinali posso risolvere stabilmente il problema. Poi aggiunge: ”Nel 2022 ...

CorriereCitta : Atac, oltre 1200 lavoratori contagiati: si pensa ai militari per guidare autobus - exoticbia : No vabbè, sto vaccino oltre che proteggermi mi da pure la patente, strabiliante. L’atac ringrazierà. - vikingmetal : RT @MercurioPsi: @icomei @vikingmetal @andreavenuto @StorieDisabili @laura_coccia @diarioromano @iltrenoromalido @RiprendRoma @IlariaPiccol… - MercurioPsi : @icomei @vikingmetal @andreavenuto @StorieDisabili @laura_coccia @diarioromano @iltrenoromalido @RiprendRoma… - vikingmetal : RT @MercurioPsi: @vikingmetal @eugenio_patane @GiovanniZannola @InfoAtac Ma nemmeno sulla #MetroA si può viaggiare. Rinnovo la cortese rich… -

Ultime Notizie dalla rete : Atac oltre

Cronache Maceratesi

...consigliere comunale Giulio Silenzi rende pubblico lo scambio di corrispondenza col presidente... comunque nonsette giorni dal ricevimento della presente esclusivamente per Pec, sulle ...non ha programmi di investimenti e non può investire sul polo museale perché si tratta di un bene che ha una scadenza che va benla nostra responsabilità". Così il Dg di, Franco ...Oltre mille dipendenti Atac si trovano attualmente in stato di isolamento. Si teme una crisi nella gestione dei servizi ...Mercoledì assenti sette macchinisti e cinque capitreno: saltate 48 corse su 200. Malati o in quarantena 1.100 lavoratori Atac. Venerdì sciopero dei mezzi pubblici ...