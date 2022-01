Aston Villa, le prime parole di Digne: «Qui per Gerrard, sento la sua voglia di vincere» (Di giovedì 13 gennaio 2022) prime parole da calciatore dell’Aston Villa per Lucas Digne L’Aston Villa ha ufficializzato l’acquisto di Lucas Digne e, attraverso i propri canali, il francese ha espresso le sue prime parole da calciatore dei Villans. Gerrard – «Sono venuto qui per il manager. Ci siamo incontrati, abbiamo parlato diverse volte in questi giorni. sento la sua voglia di vincere, di mostrare un calcio offensivo, di gestire il possesso. È quello che voglio anche io e voglio dimostrarlo ai tifosi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 gennaio 2022)da calciatore dell’per LucasL’ha ufficializzato l’acquisto di Lucase, attraverso i propri canali, il francese ha espresso le sueda calciatore deins.– «Sono venuto qui per il manager. Ci siamo incontrati, abbiamo parlato diverse volte in questi giorni.la suadi, di mostrare un calcio offensivo, di gestire il possesso. È quello che voglio anche io e voglio dimostrarlo ai tifosi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

DannyAaronsFUT : @FabrizioRomano aston villa are massive - MarekNapoli : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Accostato anche al Napoli, Digne è un nuovo calciatore dell'Aston Villa - felix_fleming12 : @RequestABet Sergio Rico market. Team include Mallorca, Aston Villa and Watford - Guifrassini : @kainangouvea Foi pro Aston Villa ??????? - UpTheUTV : RT @DannyAaronsFUT: @FabrizioRomano aston villa are massive -