Assalto a Capitol Hill, arrestato il capo degli Oath Keepers: «Regista dell’attacco con metodi militari». Accuse anche per Facebook e Google (Di venerdì 14 gennaio 2022) Arrivano due importanti sviluppi sull’inchiesta della commissione del Congresso americano che indaga sull’Assalto a Capito Hill il 6 gennaio 2021. In quell’attacco, in cui morirono cinque persone, ci sarebbe stata anche la regia di Stewart Rhodes, arrestato dall’Fbi con l’accusa di eversione e cospirazione contro gli Stati Uniti. Rodhes è leader e fondatore delle milizie di estrema destra degli Oath Keepers, considerato figura chiave delle violenze di quel giorno. Violenze a cui dovranno rispondere anche colossi del web come Facebook, Twitter, Reddit e Google, tirata in ballo con YouTube dal congresso che ha spiccato un mandato di comparizione diretto ai dirigenti di altri social. Le Accuse ai ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 gennaio 2022) Arrivano due importanti sviluppi sull’inchiesta della commissione del Congresso americano che indaga sull’a Capitoil 6 gennaio 2021. In quell’attacco, in cui morirono cinque persone, ci sarebbe statala regia di Stewart Rhodes,dall’Fbi con l’accusa di eversione e cospirazione contro gli Stati Uniti. Rodhes è leader e fondatore delle milizie di estrema destra, considerato figura chiave delle violenze di quel giorno. Violenze a cui dovranno risponderecolossi del web come, Twitter, Reddit e, tirata in ballo con YouTube dal congresso che ha spiccato un mandato di comparizione diretto ai dirigenti di altri social. Leai ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Usa, l'Fbi arresta il capo di Oath Keepers per l'assalto a Capitol Hill. Stewart Rhodes è accusato di cospirazione… - Agenzia_Ansa : Assalto a Capitol Hill, mandato di comparizione per i big del web: la commissione Usa vuole sentire Facebook, Twitt… - marattin : Un anno fa, l’assalto a Capitol Hill, 5 morti. Il momento più grave dell’assalto populista alle istituzioni, ma anc… - bizcommunityit : Usa, l'Fbi arresta il capo di Oath Keepers per l'assalto a Capitol Hill - artnewsit : #Usa, assalto a #capitolhill : mandato di comparizione per i giganti del web -