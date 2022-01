Ascolti TV | Mercoledì 12 gennaio 2022. Su Canale 5 la finale di Supercoppa sbanca con il 33.2% (7.9 mln). Il film di Rai 1 risponde con il 12.4% (Di giovedì 13 gennaio 2022) Inter-Juventus - Alexis Sánchez Nella serata di ieri, Mercoledì 12 gennaio 2022, su Rai1 Sei mai Stata sulla Luna? ha conquistato 2.888.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Canale 5 la finale di Supercoppa italiana Inter-Juventus ha raccolto davanti al video 7.890.000 spettatori pari al 33.2% di share. Su Rai2 Kalipè ha interessato .000 spettatori pari al % di share mentre The Resident .000 (%). Su Italia 1 Biancaneve e il Cacciatore ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 Ottilie Von Faber-Castell – Una Donna Coraggiosa ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Non è l’Arena ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su TV8 Bruno Barbieri – ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 13 gennaio 2022) Inter-Juventus - Alexis Sánchez Nella serata di ieri,12, su Rai1 Sei mai Stata sulla Luna? ha conquistato 2.888.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su5 ladiitaliana Inter-Juventus ha raccolto davanti al video 7.890.000 spettatori pari al 33.2% di share. Su Rai2 Kalipè ha interessato .000 spettatori pari al % di share mentre The Resident .000 (%). Su Italia 1 Biancaneve e il Cacciatore ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 Ottilie Von Faber-Castell – Una Donna Coraggiosa ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Non è l’Arena ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su TV8 Bruno Barbieri – ...

