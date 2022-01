Antibiotico per il covid sparito dalle farmacie. Lo Zitromax e il generico introvabili da giorni (Di giovedì 13 gennaio 2022) sparito. Da quaasi una settimana non si trova più in farmacia l'Antibiotico più utilizzato per i malati di covid sia a casa che in ospedale: lo Zitromax ed il generico. A mancare sarebbe la molecola necessaria per la produzione del farmaco che viene prescritto in associazione con antiinfiammatori L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 13 gennaio 2022). Da quaasi una settimana non si trova più in farmacia l'più utilizzato per i malati disia a casa che in ospedale: loed il. A mancare sarebbe la molecola necessaria per la produzione del farmaco che viene prescritto in associazione con antiinfiammatori L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

RobertoBurioni : 'Scarseggia nelle farmacie l'antibiotico usato per curare COVID-19'. Il fatto che scarseggi un farmaco che non rien… - Agenzia_Ansa : Da giorni non si trova più in farmacia l'antibiotico più utilizzato per i malati di Covid a casa e in ospedale, lo… - AurelianoStingi : Singolare che si usi un antibiotico per trattare un infezione virale. Prima che mi commentiate che può servire per… - CiccioniSe : RT @DrMCecconi: Sulle prime pagine italiane “è finito l’antibiotico per curare il COVID”. Peccato che per il COVID l’antibiotico non serva… - massimparisi : RT @jimmomo: Manca in tutta Italia lo Zitromax, antibiotico fondamentale per le terapie domiciliari anti-Covid. Ma questo stato di emergenz… -