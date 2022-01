Antibiotico Covid, introvabile il medicinale per curare i malati (Di giovedì 13 gennaio 2022) . Manca sia nelle farmacie che negli ospedali L’Antibiotico più utilizzato per curare i malati di Covid risulta introvabile sia nelle farmacie che negli ospedali. Si tratta dello Zitromax e del generico Azitromicina. L’utilizzo smisurato del medicinale negli ultimi due mesi lo ha fatto esaurire in breve tempo. L’altra ipotesi è che ad accaparrarselo siano state anche molte persone che non hanno contratto la malattia ma che hanno scelto di farne scorta in caso di infezione. Leggi anche: CASO ZILIANI, L’ESITO DELL’AUTOPSIA SVELA LE CAUSE DELLA MORTE A mancare, secondo quanto si legge su TgCom24, “sarebbe la molecola necessaria per la produzione del farmaco che viene prescritto in associazione con antiinfiammatori”. Nonostante ciò, l’Aifa è già al lavoro per individuare l’alternativa, ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 13 gennaio 2022) . Manca sia nelle farmacie che negli ospedali L’più utilizzato perdirisultasia nelle farmacie che negli ospedali. Si tratta dello Zitromax e del generico Azitromicina. L’utilizzo smisurato delnegli ultimi due mesi lo ha fatto esaurire in breve tempo. L’altra ipotesi è che ad accaparrarselo siano state anche molte persone che non hanno contratto la malattia ma che hanno scelto di farne scorta in caso di infezione. Leggi anche: CASO ZILIANI, L’ESITO DELL’AUTOPSIA SVELA LE CAUSE DELLA MORTE A mancare, secondo quanto si legge su TgCom24, “sarebbe la molecola necessaria per la produzione del farmaco che viene prescritto in associazione con antiinfiammatori”. Nonostante ciò, l’Aifa è già al lavoro per individuare l’alternativa, ...

