Ansia Covid, caro energia, corsa delle materie prime: la ripresa è a rischio (Di giovedì 13 gennaio 2022) Turismo e ristorazione chiedono aiuti immediati. Commercio: nei primi dieci giorni di gennaio i saldi hanno segnato un - 30%. L'appello: "Evitare chiusure e paure" di ACHILLE PEREGO Leggi su quotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Turismo e ristorazione chiedono aiuti immediati. Commercio: nei primi dieci giorni di gennaio i saldi hanno segnato un - 30%. L'appello: "Evitare chiusure e paure" di ACHILLE PEREGO

