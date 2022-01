Aniasa - Alberto Viano è il nuovo presidente

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Cambio al vertice dell'(l'Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio, Sharing mobility e Automotive digital)., ad di LeasePlan Italia, è ildell'associazione che rappresenta in Confindustria il settore dei servizi di mobilità: noleggio veicoli a lungo termine, rent-a-car, car sharing, telematica applicata all'auto e servizi di assistenza per le quattro ruote.è stato nominato all'unanimità dall'assemblea generale con un incarico quadriennale (2022-2025) e succede a Massimiliano Archiapatti, amministratore delegato e direttore generale di Hertz Italia, cui è andato il ringraziamento di tutte le aziende associate per l'intensa attività svolta e i significativi obiettivi raggiunti pur in un momento difficile per l'economia ...

Advertising

AutoMotoriNet : Alberto Viano nuovo presidente ANIASA... - NotessRenting : RT @LeasePlanItalia: Alberto Viano è il nuovo Presidente di @ANIASA_ L'AD di #LeasePlan Italia guiderà l’Associazione che rappresenta i s… - NotessRenting : RT @lautomobile_ACI: Aniasa ha nominato un nuovo presidente. Si tratta del genovese Alberto Viano, attualmente amministratore delegato di L… - NotessRenting : RT @NotessRenting: Il nuovo presidente di @ANIASA_ ricopre la carica di AD di @LeasePlanItalia dal 1° gennaio 2019. - lautomobile_ACI : Aniasa ha nominato un nuovo presidente. Si tratta del genovese Alberto Viano, attualmente amministratore delegato d… -

Ultime Notizie dalla rete : Aniasa Alberto

Cambio al vertice in, l'Associazione che rappresenta in Confindustria il settore dei servizi di mobilità: Massimiliano Archiapatti lascia il timone della Presidenza adViano, Amministratore Delegato di ...Viano, ad di LeasePlan Italia, è il nuovo presidente di, l'Associazione nazionale industria dell'autonoleggio, sharing mobility e automotive digital che rappresenta in Confindustria il ...L'ad di LeasePlan Italia succede a Massimiliano Archiapatti, amministratore delegato di Hertz per la nostra Penisola ...Cambio al vertice in ANIASA, l’Associazione che rappresenta in Confindustria il settore dei servizi di mobilità: Massimiliano Archiapatti lascia il timone della Presidenza ...