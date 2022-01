Angelina Mango | figlia d' arte | ' Canto quel che ho vissuto ma la musica è frutto della mia ricerca'

(Di giovedì 13 gennaio 2022) 'Avevo bisogno di raccontare la mia storia, la canterò in rima come un giullare di corte, mi tolgo la corona e indosso scarpe a punta, guarda l'orfana reale, si è annoiata a morte'. Se le parole sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Angelina Mango

Se le parole sono pietre, arrivano dritte e puntute quelle di 'Formica', esordio firmato (per Sony) da, 20 anni, anima ancorata al Sud dove è nata e cresciuta fino all'adolescenza ma ..."Formica" è il primo singolo della cantautricedopo l'ingresso in Sony. I lettori di Rockol già la conoscono: l'artista si è esibita a Rockol Ubiqo - Generazione Z Stage , spazio dedicato alla musica dal vivo che ha visto una ...«Avevo bisogno di raccontare la mia storia, la canterò in rima come un giullare di corte, mi tolgo la corona e indosso scarpe a punta, guarda l’orfana reale, si è annoiata ...Si chiama Formica il nuovo singolo di Angelina Mango che ha appena firmato per Sony: una ninnananna dark di cantautorato urban ...