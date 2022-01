Angelina Jolie manda ancora regali di Natale al figlio del suo ex

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 13 gennaio 2022)dia Harry Thornton, ildel suo ex marito Billy Bob Thornton, con cui la star è stata sposata dal 2000 al 2003. Harry Thornton haun legame con, l'ex moglie di suo padre, Billy Bob Thornton e, sebbene la star di Maleficent non parli quotidianamente con il ragazzo, glideidie in tutta evidenza pensaa lui di tanto in tanto. "Non ho parole per esprimere quello che provo, è incredibile... dopo tutto questo tempomidi ...