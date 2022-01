Andrea Crisanti sgancia la bomba contro il governo | la notizia è virale | “Devo dirvi la verità ”

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Ricordate il "trio di virologi" –, Matteo Bassetti e Fabrizio Pregliasco – poche settimane fa intento a cantare "Sì sì vax, vacciniamoci" a Un giorno da Pecora, su Radio Rai 1? Ebbene, almeno tra due di loro l'idillio sembra scricchiolare. Interpellato da Massimo Giletti a Non è L'Arena, infatti,ha duramente criticato la proposta di Bassetti di non fornire più i dati quotidiani sui contagi, perché creerebbero nei cittadini ansia e confusione. Il docente di microbiologia dell'Università di Padova ha usato una metafora automobilistica per smontare la tesi del collega, infettivologo dell'ospedale San Martino di Genova: "Quando lei va in autostrada – ha spiegato– per capire se va troppo veloce guarda l'indicatore di velocità, così sa se è in una situazione di pericolo o meno. ...