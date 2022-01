Ancora guai per la Regina: il figlio verrà trattato come un cittadino qualsiasi. Ecco perché (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il principe Andrea, terzogenito della Regina Elisabetta, dovrà affrontare un processo negli States connesso al suo coinvolgimento nel caso di Jeffrey Epstein, il miliardario suicida accusato di svariati abusi sessuali, tutto ciò in barba al sangue blu – a testimonianza che a volte la legge è davvero uguale per tutti e che Andrea sarà trattato come un cittadino comune. Dopo anni di dibattimenti, procedimenti giudiziari e chiacchiere di ogni tipo, è arrivato il momento per il principe Andrea di fare i conti con la giustizia. Il terzogenito della Regina Elisabetta dovrà infatti affrontare un processo civile per l’ipotetica violenza sessuale su Virginia Giuffre quando era un’adolescente. Il duca di York è stato infatti coinvolto, come si legge su Tgcom24, nella vicenda ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il principe Andrea, terzogenito dellaElisabetta, dovrà affrontare un processo negli States connesso al suo coinvolgimento nel caso di Jeffrey Epstein, il miliardario suicida accusato di svariati abusi sessuali, tutto ciò in barba al sangue blu – a testimonianza che a volte la legge è davvero uguale per tutti e che Andrea saràuncomune. Dopo anni di dibattimenti, procedimenti giudiziari e chiacchiere di ogni tipo, è arrivato il momento per il principe Andrea di fare i conti con la giustizia. Il terzogenito dellaElisabetta dovrà infatti affrontare un processo civile per l’ipotetica violenza sessuale su Virginia Giuffre quando era un’adolescente. Il duca di York è stato infatti coinvolto,si legge su Tgcom24, nella vicenda ...

