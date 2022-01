Amici 21, infortunio per il ballerino: lascerà la scuola (Di giovedì 13 gennaio 2022) A poche settimane dall’inizio del serale di Amici 21, il ballerino rischia di lasciare la scuola a causa di un infortunio. Lo sfogo e le lacrime Manca poco all’inizio della fase… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 13 gennaio 2022) A poche settimane dall’inizio del serale di21, ilrischia di lasciare laa causa di un. Lo sfogo e le lacrime Manca poco all’inizio della fase… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it.

