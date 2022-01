Amianto a Castellammare di Stabia, 1 mln di euro ai familiari dell’operaio morto di tumore (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata ha condannato, in solido tra di loro, Fincantieri spa e Sait spa, al risarcimento del danno pari a un milione di euro, per il decesso dell’operaio Angelo T. avvenuto, per mesotelioma da esposizione alle fibre di Amianto, il 5 marzo 2016 dopo grandi sofferenze. “Si tratta di una sentenza storica per i lavoratori che sono stati negli anni a contatto con la fibra killer nella cantieristica navale” ha dichiarato, soddisfatto, l’avvocato Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto, che ha vinto la battaglia a favore della famiglia. L’Inps in un primo momento aveva riconosciuto soltanto 30 mila euro a titolo di rendita indennitaria. Il giudice Dionigio Verasani, invece, ha condannato al risarcimento entrambe le aziende per le quali ha ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata ha condannato, in solido tra di loro, Fincantieri spa e Sait spa, al risarcimento del danno pari a un milione di, per il decessoAngelo T. avvenuto, per mesotelioma da esposizione alle fibre di, il 5 marzo 2016 dopo grandi sofferenze. “Si tratta di una sentenza storica per i lavoratori che sono stati negli anni a contatto con la fibra killer nella cantieristica navale” ha dichiarato, soddisfatto, l’avvocato Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio Nazionale, che ha vinto la battaglia a favore della famiglia. L’Inps in un primo momento aveva riconosciuto soltanto 30 milaa titolo di rendita indennitaria. Il giudice Dionigio Verasani, invece, ha condannato al risarcimento entrambe le aziende per le quali ha ...

