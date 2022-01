Amiano | un milione di euro alla famiglia di Angelo | faceva l' operaio | morì di cancro

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Amiano milione

leggo.it

ll giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata , in provincia di Napoli, ha condannato, in solido, Fincantieri S.p. A. e Sait Spa, al risarcimento , di undi euro , alla famiglia di un operaio di Castellammare di Stabia, morto per mesotelioma da esposizione alle fibre di amianto il 5 marzo 2016. Leggi anche > Lo rende noto l'Osservatorio ...ll giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata , in provincia di Napoli, ha condannato, in solido, Fincantieri S.p. A. e Sait Spa, al risarcimento , di undi euro , alla famiglia di un operaio di Castellammare di Stabia, morto per mesotelioma da esposizione alle fibre di amianto il 5 marzo 2016. Leggi anche > Lo rende noto l'Osservatorio ...ll giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, ha condannato, in solido, Fincantieri S.p.A. e Sait Spa, al ...