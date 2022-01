America Latina è altamente imprevedibile e scarnificante. I fratelli registi D’Innocenzo: “Volevamo quasi fare un film muto” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Damiano e Fabio D’Innocenzo incrociano gli sguardi anche in conferenza stampa su Zoom. Fabio guarda fuori campo a sinistra. Damiano fuori campo a destra. Sembrano due inquadrature di un loro film, anzi di America Latina. Terzo lungometraggio dei registi e fratelli romani che esce coraggiosamente nelle sale cinematografiche italiane il 13 gennaio 2022 mentre il numero di spettatori a livello nazionale cala in picchiata. A scanso di equivoci, America Latina non è proprio una commedia leggera con cui distrarsi da ansie e paure, ma un ricercato oggetto filmico davvero angosciante. “È un thriller, ma anche un’indagine antropologica e umana, e ha momenti da film horror”, spiega Damiano D’Innocenzo. “La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Damiano e Fabioincrociano gli sguardi anche in conferenza stampa su Zoom. Fabio guarda fuori campo a sinistra. Damiano fuori campo a destra. Sembrano due inquadrature di un loro, anzi di. Terzo lungometraggio deiromani che esce coraggiosamente nelle sale cinematografiche italiane il 13 gennaio 2022 mentre il numero di spettatori a livello nazionale cala in picchiata. A scanso di equivoci,non è proprio una commedia leggera con cui distrarsi da ansie e paure, ma un ricercato oggettoico davvero angosciante. “È un thriller, ma anche un’indagine antropologica e umana, e ha momenti dahorror”, spiega Damiano. “La ...

