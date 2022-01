Altra tegola per Spalletti: il giocatore si infortuna contro la Fiorentina! (Di giovedì 13 gennaio 2022) Altra tegola per Luciano Spalletti già orfano di diversi titolari. Il suo Napoli è in un periodo nero, tra Coppa d’Africa, infortuni e Covid i partenopei si trovano decimati ad ogni sfida. Serata storta per i campani che, dopo aver perso contro la Fiorentina con un sonoro 2 a 5, perdono anche il proprio portiere. Ospina-Napoli David Ospina, è uscito al 45? della sfida di questa sera, ora è arrivato il comunicato ufficiale sulla motivazione di questa sostituzione. “David Ospina, uscito dopo il primo tempo di Napoli-Fiorentina di Coppa Italia, ha accusato un risentimento al polpaccio sinistro”. Leggi su rompipallone (Di giovedì 13 gennaio 2022)per Lucianogià orfano di diversi titolari. Il suo Napoli è in un periodo nero, tra Coppa d’Africa, infortuni e Covid i partenopei si trovano decimati ad ogni sfida. Serata storta per i campani che, dopo aver persola Fiorentina con un sonoro 2 a 5, perdono anche il proprio portiere. Ospina-Napoli David Ospina, è uscito al 45? della sfida di questa sera, ora è arrivato il comunicato ufficiale sulla motivazione di questa sostituzione. “David Ospina, uscito dopo il primo tempo di Napoli-Fiorentina di Coppa Italia, ha accusato un risentimento al polpaccio sinistro”.

Advertising

sportmediaset : Milan, altra tegola per Pioli: si ferma #Tomori. #SportMediaset #MilanGenoa - infoitsport : Milan, altra tegola per Pioli: si ferma Tomori - Sportmediaset - CalcioOggi : Milan, altra tegola per Pioli: si ferma Tomori - Sportmediaset - Sport Mediaset - De_Sand88 : RT @sportmediaset: Milan, altra tegola per Pioli: si ferma #Tomori. #SportMediaset #MilanGenoa - yassine01937035 : RT @sportmediaset: Milan, altra tegola per Pioli: si ferma #Tomori. #SportMediaset #MilanGenoa -