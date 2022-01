Allarme di Confesercenti Campania | “Governo fermi lo tzunami sulle imprese del Sud”

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Vincenzo Schiavo: “Da marzo 2020 ad oggi 450miladel Sud hanno fatto ricorso a prestiti e finanziamenti per 18 miliardi di euro. Impossibile restituire questi soldi entro gennaio: ilproroghi il leasing e la moratoria dei pagamenti dei mutui o sarà disastro economico”.richiede a gran voce di prorogare i termini

'L'è rosso - attacca Vincenzo Schiavo, vicepresidente nazionale di, con delega al Mezzogiorno, e presidente diCampania - perché quando le aziende stavano chiuse ...È quanto chiedeCampania , che parla di 'rosso' spiegando che 'da questo mese di gennaio le banche esigono il pagamento di quanto dovuto, pena l'iscrizione al Crif e, dunque, un ...Dal marzo 2020 a oggi 695mila imprese italiane hanno fatto ricorso a prestiti e finanziamenti per 27 mld, 450mila al Sud per 18 miliardi ...NAPOLI – Confesercenti Campania richiede a gran voce di prorogare i termini dei leasing e della moratoria per i pagamenti dei mutui presenti e quelli obbligati fatti nel biennio 2020/2021 dagli impren ...