“Alfonso, fai qualcosa!”. GF Vip, Katia Ricciarelli non si trattiene con Lulù: le telecamere riprendono tutto (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tensione ancora alle stelle al GF Vip tra Katia Ricciarelli e Lulù Selassié. Stavolta non si è arrivati allo scontro ma le telecamere hanno ripreso tutto ancora una volta e, sicuro, ci saranno conseguenze. Nella puntata di lunedì contro Katia aveva tuonato Alfonso Signorini. Il conduttore aveva stigmatizzato le parole in odore di razzismo pronunciate dalla soprano. “L’accoglienza non è nelle parole di Katia, che abbiamo stigmatizzato e condannato”. “Rispetto non è nelle parole di Lulù con cui ha apostrofato Katia o Soleil. Ho sentito dire una frase molto interessante: ‘qui dentro siamo tutti uguali’. Sulla carta siamo tutti uguali, ma ciascuno di noi è diverso”. E ancora: “Ciascuno di noi si porta la sua storia, la ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tensione ancora alle stelle al GF Vip traSelassié. Stavolta non si è arrivati allo scontro ma lehanno ripresoancora una volta e, sicuro, ci saranno conseguenze. Nella puntata di lunedì controaveva tuonatoSignorini. Il conduttore aveva stigmatizzato le parole in odore di razzismo pronunciate dalla soprano. “L’accoglienza non è nelle parole di, che abbiamo stigmatizzato e condannato”. “Rispetto non è nelle parole dicon cui ha apostrofatoo Soleil. Ho sentito dire una frase molto interessante: ‘qui dentro siamo tutti uguali’. Sulla carta siamo tutti uguali, ma ciascuno di noi è diverso”. E ancora: “Ciascuno di noi si porta la sua storia, la ...

odalysio : Giucas scorreggia è da la colpa altri ?????? lui per non farsi in colpare dice ah Lulù sei stata tu ???????? morì giucas h… - Ronan85917551 : Se Alfonso non avesse fatto il nome del tizio fuori, Federica avrebbe continuato a stare e limonare con Gian. Invec… - Michela71765064 : RT @Anna110980: Allora ieri Alfonso nn ha detto ti sta aspettando fuori ma ha detto ti starà aspettando oppure no?? questo e dopo puntata e… - Anna110980 : Allora ieri Alfonso nn ha detto ti sta aspettando fuori ma ha detto ti starà aspettando oppure no?? questo e dopo p… - Frances1982co : RT @giornaldelweb: SI ALFONSO MA DIGLIELO! In faccia gli fai la ramanzina dolce.. ?? #GFvip #GrandeFratelloVip #FUORIKATIA -