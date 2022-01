Aldo Montano al veleno contro Alex Belli: “Direi che …” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Aldo Montano, che ha partecipato a questa edizione de Il grande fratello vip, all’interno della casa non andava affatto daccordo con Alex Belli e i due, in un’occasione, sono quasi arrivati alle mani. Da quel momento è calato il gelo e il rapporto è stato tesissimo. Anche ora che il grandissimo sportivo è fuori dalla casa, non si risparmia, ogni volta che c’è l’occasione, di lanciare delle frecciatine al veleno alla volta dell’attore di Cento vetrine. Vediamo cosa ha detto. Aldo Montano lancia una frecciata velenosa ad Alex Belli Aldo Montano e Alex Belli, all’inizio della loro avventura all’interno della casa, sembra avessero instaurato un bel ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 13 gennaio 2022), che ha partecipato a questa edizione de Il grande fratello vip, all’interno della casa non andava affatto daccordo cone i due, in un’occasione, sono quasi arrivati alle mani. Da quel momento è calato il gelo e il rapporto è stato tesissimo. Anche ora che il grandissimo sportivo è fuori dalla casa, non si risparmia, ogni volta che c’è l’occasione, di lanciare delle frecciatine alalla volta dell’attore di Cento vetrine. Vediamo cosa ha detto.lancia una frecciatasa ad, all’inizio della loro avventura all’interno della casa, sembra avessero instaurato un bel ...

Advertising

zazoomblog : Aldo Montano frecciatina ad Alex Belli: «Plateale e pittoresco» - #Montano #frecciatina #Belli: - Methamorphose30 : @VicolodelleNews comunque lui sono 4 mesi che fa solo storie-fantastorielle e nei daytime si parla solo di questo v… - chiara_sciuto : RT @lolanoncorremai: Questo è Reality!!!!! Mi sono immerso, ho vissuto, mi sono divertito. I have loved, I have suffered. I challenged A… - lolanoncorremai : Questo è Reality!!!!! Mi sono immerso, ho vissuto, mi sono divertito. I have loved, I have suffered. I challenge… - GuendalinaPast1 : RT @Gfvip6_2021: VI VOGLIANO INFORMARE CHE JESSICA È IN CERCA DI UN BONO È A DETTO PRIMA IN VERANDA CHE QUANDO ESCE ALDO MONTANO CI PRESENT… -