Al via la serie tv Chucky su Italia1, dal franchise horror de La Bambola Assassina: anticipazioni 13 gennaio (Di giovedì 13 gennaio 2022) Debutta la serie tv Chucky su Italia1, dal franchise horror di culto de La Bambola Assassina. Da stanotte, 13 gennaio, andrà in onda il primo degli otto episodi in seconda serata sulla rete Mediaset. La serie, creata e sceneggiata da Don Mancini, si impone come un sequel della saga. Ambientata due settimane dopo gli eventi narrati nel film Il Culto di Chucky, la storia segue Jake, un quattordicenne con problemi a relazionarsi con i suoi coetanei e in conflitto col padre a causa della sua omosessualità. In un mercatino, nella città natale di Charles Lee Ray, il ragazzo acquista la fantomatica Bambola Good Guy. In seguito a una serie di bizzarri e inquietanti avvenimenti, Jake ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 13 gennaio 2022) Debutta latvsu, daldi culto de La. Da stanotte, 13, andrà in onda il primo degli otto episodi in seconda serata sulla rete Mediaset. La, creata e sceneggiata da Don Mancini, si impone come un sequel della saga. Ambientata due settimane dopo gli eventi narrati nel film Il Culto di, la storia segue Jake, un quattordicenne con problemi a relazionarsi con i suoi coetanei e in conflitto col padre a causa della sua omosessualità. In un mercatino, nella città natale di Charles Lee Ray, il ragazzo acquista la fantomaticaGood Guy. In seguito a unadi bizzarri e inquietanti avvenimenti, Jake ...

