Al via la decima edizione di “Onesti nello Sport” | il concorso nazionale per promuovere e diffondere la cultura della legalità sportiva

Si è tenuta oggi, alla presenza del Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, la presentazione online della decima edizione di "Onesti nello Sport", il concorso nazionale, che si svolge ogni anno a partire dal 2012, rivolto alle studentesse e agli studenti degli Istituti di II grado. L'iniziativa è promossa dalla Fondazione Giulio Onesti e dal CONI, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e l'Istituto per il Credito Sportivo e con il supporto del Comitato Olimpico Internazionale.

