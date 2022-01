Aifa “Non esistono antibiotici efficaci per il Covid-19” (Di giovedì 13 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – In merito alle recenti notizie di stampa relative alla carenza dell’azitromicina anche a seguito del suo utilizzo eccessivo e improprio per il Covid-19, Aifa precisa che “l’azitromicina, e nessun antibiotico in generale, è approvato, nè tantomeno raccomandato, per il trattamento di Covid-19”. Fin dall’inizio della pandemia, Aifa, si legge in una nota, “ha scoraggiato fortemente l’uso dell’azitromicina per il Covid. Come ampiamente dimostrato da numerosi e ben condotti studi clinici pubblicati sulle migliori riviste internazionali, non vi è alcuna evidenza che l’utilizzo dell’azitromicina abbia un effetto protettivo sulla evoluzione di Covid-19, nè in termini di riduzione della trasmissione, nè dei tempi di guarigione, o della mortalità. esistono ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 13 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – In merito alle recenti notizie di stampa relative alla carenza dell’azitromicina anche a seguito del suo utilizzo eccessivo e improprio per il-19,precisa che “l’azitromicina, e nessun antibiotico in generale, è approvato, nè tantomeno raccomandato, per il trattamento di-19”. Fin dall’inizio della pandemia,, si legge in una nota, “ha scoraggiato fortemente l’uso dell’azitromicina per il. Come ampiamente dimostrato da numerosi e ben condotti studi clinici pubblicati sulle migliori riviste internazionali, non vi è alcuna evidenza che l’utilizzo dell’azitromicina abbia un effetto protettivo sulla evoluzione di-19, nè in termini di riduzione della trasmissione, nè dei tempi di guarigione, o della mortalità....

ladyonorato : Nel favoloso governo #Draghi, c’è così tanta trasparenza ed efficienza che l’Aifa non promulga più rapporti sugli e… - GiovaQuez : Aifa: 'L’azitromicina, e nessun antibiotico in generale, è approvato, né tantomeno raccomandato, per il trattamento… - MediasetTgcom24 : Covid, Aifa: 'Non esistono antibiotici efficaci contro il virus' #aifa - BB54196217 : RT @jimmomo: @petunianelsole Singolare nota. Dato che si tratta di antibiotico dietro prescrizione, e che è esaurito, un gran numero di med… - lorenzhaus : RT @jimmomo: @petunianelsole Singolare nota. Dato che si tratta di antibiotico dietro prescrizione, e che è esaurito, un gran numero di med… -