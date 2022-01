Agrinsieme | decreto piante officinali tralascia l’uso della canapa

(Di giovedì 13 gennaio 2022) ROMA – Bene lo schema delinterministeriale sulleatteso da tempo, ma nulla è stato detto, nello specifico, suldell’infiorescenza diindustriale. Questo il commento di, il coordinamento che riunisce Cia-Agricoltori italiani, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle Cooperative Agroalimentari, all’intesa raggiunta nella Conferenza Stato-Regioni e Province autonome. Nonostante la sollecitazione diad una modifica delper valorizzare pienamente ledi Cannabis Sativa L. a basso THC in ambito officinale, il testo approvato, nota, non l’ha recepita. Si è quindi persa l’occasione di fare chiarezza sul piano normativo e di dare una spinta ...

