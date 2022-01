«Agnelli muori» | «Ultras liberi» | a San Siro gli sconcertanti striscioni degli ultras bianconeri

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Durante Inter-Juventus, finale di Supercoppa andata in scena ieri a San, nel secondo anello della curva Sud sono comparsi due: «» e «». L’episodio è riportato da Tuttosport e sui social se ne trovano tracce eloquenti.che si riferiscono alle condanne in primo grado subite da numerosinell’inchiesta ‘Alto Piemonte’, scrive il quotidiano, che ha appurato infiltrazioni della ‘Ndrangheta nella curva della Juve per il business dei biglietti. “Ieri a Milano (dove c’è sempre stata una forte componente del tifo organizzato juventino con il gruppo dei Viking) sono comparsi glicontro...

Juve umiliata. Il poker beccato a Londra dal Chelsea, non è soltanto una sconfitta di campo. Vincere e perdere ci sta: è il calcio. Non, peraltro, calando le brache. La Juve è nuda. La coperta non è c ...La partita tra l'Inter e la Juventus ha visto la vittoria dei nerazzurri per 2-1. Nel settore della tifoseria bianconera è apparso uno striscione durissimo contro Agnelli.