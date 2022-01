Aggressioni in Duomo, la procura: «Arrivano tante nuove denunce». Il pm sugli arrestati: «Sono stati loro a dare il via» (Di giovedì 13 gennaio 2022) Continua a crescere il numero di giovani vittime di Aggressioni e molestie avvenute nella notte di Capodanno in piazza Duomo a Milano. La procura del capoluogo lombardo, negli ultimi giorni, sta ricevendo numerose segnalazioni da parte di altre giovani che denunciano di essere state vittime di aggressione nella notte di San Silvestro. Nelle ultime ore la procura meneghina ha acquisito un ulteriore video in cui due giovani ragazze hanno denunciato di aver subìto violenze da parte di un gruppo di giovani. Secondo le testimonianze di alcune ragazze aggredite, tra cui le nove ragazze che hanno già sporto denuncia, il branco il gruppo era composto da «40-50 persone». Intanto le indagini proseguono. Gli investigatori Sono infatti al lavoro per riuscire a risalire all’identità di ulteriori presunti ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 gennaio 2022) Continua a crescere il numero di giovani vittime die molestie avvenute nella notte di Capodanno in piazzaa Milano. Ladel capoluogo lombardo, negli ultimi giorni, sta ricevendo numerose segnalazioni da parte di altre giovani che denunciano di essere state vittime di aggressione nella notte di San Silvestro. Nelle ultime ore lameneghina ha acquisito un ulteriore video in cui due giovani ragazze hanno denunciato di aver subìto violenze da parte di un gruppo di giovani. Secondo le testimonianze di alcune ragazze aggredite, tra cui le nove ragazze che hanno già sporto denuncia, il branco il gruppo era composto da «40-50 persone». Intanto le indagini proseguono. Gli investigatoriinfatti al lavoro per riuscire a risalire all’identità di ulteriori presunti ...

