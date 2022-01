Afragola | crollo via Ciaramella | parla l’assessore alle politiche sociali Di Micco

(Di giovedì 13 gennaio 2022)del comune dirispondepolemiche dopo ilche lo scorso due gennaio ha interessato una palazzina di quattro piani all’incrocio tra viae via Setola. Il cedimento, fortunatamente, non ha causato feriti: l’edificio era infatti disabitato da tempo e oggetto di lavori di ristrutturazione. Tuttavia, diversi sono L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Afragola crollo

Ildi Napoli, per certi aspetti, era preannunciato. Da tempo si notavano lesioni e ... Occorre anche mettere in sicurezza gli edifici delle nostre città " adnei giorni scorsi è crollato ...Napoli,palazzina ad. Si escludono persone sotto le macerie /FOTO "Non c'è rispetto" Sulè intervenuto anche il consigliere regionale campano di Europa Verde, Francesco Emilio ...AFRAGOLA – Dopo il crollo del palazzo al centro Antico di Afragola lo scorso 3 gennaio, 5 famiglie, abitanti in un edificio adiacente a quello interessato dal crollo, si ritrovano ora senza una casa i ...Abitano in un edificio adiacente a quello del cedimento dello scorso 3 gennaio. L'appello: "Siamo senza una casa da 15 giorni. Ci avevano soltanto proposto una casa di cura" ...