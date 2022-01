AEW: Ancora alti gli spettatori Dynamite ancora alti, ma c’è un lieve calo (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dopo il debutto col botto dell’AEW su TBS, condito da oltre un milione di spettatori ed un ottimo risultato per quanto riguarda la fascia demografica 18-49, la Corte dei Khan mantiene alti numeri grazie ad un’ottima puntata tra debutti e ritorni, ma ciononostante i numeri sono in lieve discesa, ecco i dati nel dettaglio. Non si raggiunge il milione Il debutto sul nuovo network ha fruttato all’AEW ben 1.01 milioni di spettatori, in rialzo rispetto allo speciale episodio New Year’s Smash andato in onda il 29 dicembre e che ha registrato 975,000 spettatori. La puntata andata in onda ieri notte, invece, ha registrato 969,000 spettatori, non riuscendo, dunque, a sfondare la barriera del milione, mantenendo, ad ogni modo, una dignitosa cifra. Leggi su zonawrestling (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dopo il debutto col botto dell’AEW su TBS, condito da oltre un milione died un ottimo risultato per quanto riguarda la fascia demografica 18-49, la Corte dei Khan mantienenumeri grazie ad un’ottima puntata tra debutti e ritorni, ma ciononostante i numeri sono indiscesa, ecco i dati nel dettaglio. Non si raggiunge il milione Il debutto sul nuovo network ha fruttato all’AEW ben 1.01 milioni di, in rialzo rispetto allo speciale episodio New Year’s Smash andato in onda il 29 dicembre e che ha registrato 975,000. La puntata andata in onda ieri notte, invece, ha registrato 969,000, non riuscendo, dunque, a sfondare la barriera del milione, mantenendo, ad ogni modo, una dignitosa cifra.

