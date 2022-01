Adesso le carte per il Quirinale le può dare il centrodestra (Di giovedì 13 gennaio 2022) Mancano 10 giorni alla prima votazione per la scelta del prossimo Presidente della Repubblica e la situazione vede i partiti in preda alla naturale agitazione, come insegna la storia. ma c’è agitazione ed agitazione. Quella ad esempio di Silvio Berlusconi è una tensione positiva, verrebbe da dire «bella», più emozione che tensione per un uomo che davvero con il passare dei giorni vede che la sua non è più una idea folle ma qualcosa che sta diventando sempre più concreta. E questo ci porta ad una considerazione più generale, una sorta di occhiale speciale con cui guardare e valutare tutto quello che succede in questo momento politico: le carte più belle in questa partita a poker le ha in mano il centrodestra. Cui va aggiunto ovviamente Matteo Renzi. Chi non ne fosse certo o convinto deve soltanto ricordare cosa successe ... Leggi su panorama (Di giovedì 13 gennaio 2022) Mancano 10 giorni alla prima votazione per la scelta del prossimo Presidente della Repubblica e la situazione vede i partiti in preda alla naturale agitazione, come insegna la storia. ma c’è agitazione ed agitazione. Quella ad esempio di Silvio Berlusconi è una tensione positiva, verrebbe da dire «bella», più emozione che tensione per un uomo che davvero con il passare dei giorni vede che la sua non è più una idea folle ma qualcosa che sta diventando sempre più concreta. E questo ci porta ad una considerazione più generale, una sorta di occhiale speciale con cui guare valutare tutto quello che succede in questo momento politico: lepiù belle in questa partita a poker le ha in mano il. Cui va aggiunto ovviamente Matteo Renzi. Chi non ne fosse certo o convinto deve soltanto ricorcosa successe ...

Ultime Notizie dalla rete : Adesso carte Intervista a Enzo Amendola: 'L'Europa deve trovare il suo posto nel mondo' ... avere grande ascolto ma su principi solidi e non su principi à la carte. Costruire un'Europa più ... È un momento che non posso dimenticare e che fa soffrire anche di più adesso che David non è più tra ...

PlayStation Now, le carte prepagate si apprestano ad essere ritirate ...di Sony secondo cui i principali rivenditori in Gran Bretagna saranno costretti a ritirare le carte ... Adesso lo scopo è quello di ritirare le card anche dai negozi dei principali rivenditori d'Europa, ...

PlayStation Now: Sony conferma il ritiro delle carte prepagate, no comment su Spartacus Le carte prepagate per abbonarsi a PlayStation Now non verranno più vendute nei negozi, arriva la conferma di Sony.

