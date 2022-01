Ad All About Elite, il commento al debutto dei Kings Of Black Throne! (Di giovedì 13 gennaio 2022) Arriva il giovedì e arriva il commento all’ultima puntata di Dynamite da parte di Simone Spada e Matteo Iadarola con il podcast video All About Elite. Tanti temi di cui parlare, soprattutto col debutto di Brody King in All Elite Wrestling al fianco di Malakai Black. Nascono i Kings Of Black Throne, e hanno degli avversari ben precisi. Ma c’è spazio anche per Adam Cole e Britt Baker, il ritorno di Lance Archer e i dissidi tra MJF e CM Punk. La puntata di All About Elite Leggi su zonawrestling (Di giovedì 13 gennaio 2022) Arriva il giovedì e arriva ilall’ultima puntata di Dynamite da parte di Simone Spada e Matteo Iadarola con il podcast video All. Tanti temi di cui parlare, soprattutto coldi Brody King in AllWrestling al fianco di Malakai. Nascono iOfThrone, e hanno degli avversari ben precisi. Ma c’è spazio anche per Adam Cole e Britt Baker, il ritorno di Lance Archer e i dissidi tra MJF e CM Punk. La puntata di All

