A Capaccio Paestum nasce l’Associazione Hermes

L'Associazione Hermes nasce nel mese di novembre 2021, sulla scia del gemellaggio stipulato tra la Città die la cittadina francese di Rueil - Malmaison. Nata senza scopo di lucro, l'Associazione svolge attività di volontariato con il fine di promuovere la cultura nelle sue svariate forme e .... Continua la rivoluzione a: pubblicati i bandi per altri due lotti per il lungomare. Dopo l'inaugurazione del primo tratto, il nuovo lungomare disi arricchirà di altri due tratti di ...Fondata a Capaccio Paestum l'associazione culturale "Hermes". Al via alle prime iniziative: si parte con "Cultura in cammino".Nello specifico essa si occupa di favorire legami tra città, istituzioni, enti e scuole sotto forma di gemellaggi allo scopo di sviluppare relazioni umane, culturali ed economiche che portino alla rec ...