70mila ore di volo per gli Eurofighter dell’Aeronautica Militare (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il 16 marzo 2004 il primo caccia Eurofighter "Typhoon" (velivolo prodotto in Italia dall'Alenia, oggi Leonardo e collaudato, per il nostro Paese, da Maurizio Cheli, già pilota sperimentatore Militare e astronauta Esa) atterrò sull'aeroporto Militare di Grosseto, dando di fatto inizio alla vita operativa della nuova flotta presso il 4° Stormo di Grosseto. Quella data - scrive l'Aeronautica Militare sul proprio sito web - segnò l'avvio della transizione del Reparto grossetano dal velivolo F-104 al nuovo F-2000 con il supporto del costituendo 904esimo GEA (Gruppo Efficienza Aeromobili). A partire dal 2005, lo Stormo con i velivoli Eurofighter in dotazione ha iniziato nuovamente a garantire il Servizio di Sorveglianza dello Spazio Aereo Nazionale e della NATO. Da allora ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il 16 marzo 2004 il primo caccia"Typhoon" (veliprodotto in Italia dall'Alenia, oggi Leonardo e collaudato, per il nostro Paese, da Maurizio Cheli, già pilota sperimentatoree astronauta Esa) atterrò sull'aeroportodi Grosseto, dando di fatto inizio alla vita operativa della nuova flotta presso il 4° Stormo di Grosseto. Quella data - scrive l'Aeronauticasul proprio sito web - segnò l'avvio della transizione del Reparto grossetano dal veliF-104 al nuovo F-2000 con il supporto del costituendo 904esimo GEA (Gruppo Efficienza Aeromobili). A partire dal 2005, lo Stormo con i velivoliin dotazione ha iniziato nuovamente a garantire il Servizio di Sorveglianza dello Spazio Aereo Nazionale e della NATO. Da allora ...

