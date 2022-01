18 elicotteri all'Austria, contratto Leonardo - Difesa da 346 mln (Di giovedì 13 gennaio 2022) Leonardo e il Segretariato Generale della Difesa - Direzione Nazionale degli Armamenti hanno firmato il contratto di acquisizione per l'Austria di 18 elicotteri AW169M LUH per l'Austria. Il contratto, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 gennaio 2022)e il Segretariato Generale della- Direzione Nazionale degli Armamenti hanno firmato ildi acquisizione per l'di 18AW169M LUH per l'. Il, ...

Advertising

fisco24_info : 18 elicotteri all'Austria, contratto Leonardo-Difesa da 346 mln: Nel quadro dell'accordo tra Governi su collaborazi… - alioti_gianni : @AlbertoBelfiori @beretta_g @Leonardo_IT Non ho parlato né parlo di elicotteri e Skycrane che non conosco. Ma ho la… - SoniaLaVera : RT @chilisummer: intanto, davanti all'ufficio dell'avvocato di Djokovic, si assembrano centinaia di persone in supporto al campione. Polizi… - chilisummer : intanto, davanti all'ufficio dell'avvocato di Djokovic, si assembrano centinaia di persone in supporto al campione.… - AldrigoElisa : RT @DonnaeLavoro: 'Bauernschmidt ha guidato uno squadrone di elicotteri d'assalto, partecipato a operazioni #militari nel Golfo e dall'Alas… -