Zona arancione: Lombardia, Piemonte, Liguria, Sicilia e Calabria verso cambio colore. Lazio giallo

A Roma sono ricomparse le tende della Protezione civile fuori dal Pronto soccorso dell'ospedale di Tor Vergata. Un filtro d'emergenza al boom di richieste e accessi che la Regione Lazio sta...

fanpage : Da lunedì prossimo alcune Regioni potrebbero passare in zona arancione. Vediamo quali sono le Regioni a rischio ca… - petergomezblog : L’emergenza Covid c’è di nuovo, ma con i nuovi criteri del sistema a colori le Regioni (per adesso) non vanno in zo… - arianaxlovely : @sigvoftimes FEDE PRIMA DICONO DOMANI SCUOLA POI IL 17 ORA ZONA ARANCIONE NON STO CAPENDO UN CAZZOOO - GeomLomasto : RT @evavola: Stamattina ho preso un taxi per andare in zona Duomo. La città è deserta, la corsa mi costa come 3 biglietti della metro che n… - Maurizi89669463 : RT @evavola: Stamattina ho preso un taxi per andare in zona Duomo. La città è deserta, la corsa mi costa come 3 biglietti della metro che n… -