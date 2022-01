Zona arancione, le otto regioni a rischio dal 17 al 24 gennaio e i piani di Lombardia e Lazio (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ci sono otto regioni a rischio Zona arancione. Dal 17 al 24 gennaio le ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza potrebbe portare nell’area a maggiori restrizioni in primo luogo Piemonte e Calabria. Poi potrebbe essere il turno di Liguria, Sicilia e Valle d’Aosta. Infine potrebbe toccare a Veneto, Lombardia e Lazio. Ma c’è un piano per evitarla. Che parte dalle discussioni su contagi e ricoveri di questi giorni. E su un’evidenza portata nel dibattito pubblico dalla Fiaso (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere): un ricoverato su tre attualmente si scopre positivo in ospedale ma non è malato di Covid-19. Un salasso da 50 milioni al mese Partiamo dai dati. Ieri il bollettino dell’emergenza Coronavirus ha certificato il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ci sono. Dal 17 al 24le ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza potrebbe portare nell’area a maggiori restrizioni in primo luogo Piemonte e Calabria. Poi potrebbe essere il turno di Liguria, Sicilia e Valle d’Aosta. Infine potrebbe toccare a Veneto,. Ma c’è un piano per evitarla. Che parte dalle discussioni su contagi e ricoveri di questi giorni. E su un’evidenza portata nel dibattito pubblico dalla Fiaso (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere): un ricoverato su tre attualmente si scopre positivo in ospedale ma non è malato di Covid-19. Un salasso da 50 milioni al mese Partiamo dai dati. Ieri il bollettino dell’emergenza Coronavirus ha certificato il ...

petergomezblog : L’emergenza Covid c’è di nuovo, ma con i nuovi criteri del sistema a colori le Regioni (per adesso) non vanno in zo… - rosikone : @mbx1900 @zorogat anche se è molto lontana, qualcuno ha già ventilato che alcune di quelle restrizioni andrebbero a… - MilanoSpia : Covid, Lombardia verso la zona arancione: Fiera, nuovi reparti e hotel per le quarantene: così la Regione si prepar… - Benny99125790 : @Fra_tante3 Mah x quanto mi riguarda, non mi cambia un emerito cz, i non vaccinati sono in zona arancione già da mó… - Brigante1959 : RT @Fra_tante3: Da lunedì zona arancione in Piemonte. Vaccinatevi vaccinatevi vaccinatevi che poi vi chiudono di nuovo come sorci ?? -