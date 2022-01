Zona arancione, cosa cambia per scuole, parrucchieri, spostamenti (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La quarta ondata non arresta il suo corso e in attesa del picco di contagi che darebbe il via a una discesa verso momenti migliori ci sono alcune Regioni che potrebbero presto passare dalla Zona gialla a quella arancione. Negli ultimi giorni, infatti, alcuni territori avrebbero sforato i parametri che consentono loro di sottostare alle limitazioni più leggere e per le quali si paventa l’ipotesi di un ritorno all’arancione. A differenza di un anno fa, quando la campagna vaccinale era appena iniziata, il passaggio alla fascia di rischio più alta non è così rigido, perlomeno per coloro che sono in possesso del Green Pass. Il governo ha stabilito infatti delle nuove regole, che distinguono la possibilità di fare o meno certe cose sulla base dell’avvenuta vaccinazione o guarigione o, ancora, sull’esito negativo dei tamponi. In pratica, per ... Leggi su dilei (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La quarta ondata non arresta il suo corso e in attesa del picco di contagi che darebbe il via a una discesa verso momenti migliori ci sono alcune Regioni che potrebbero presto passare dallagialla a quella. Negli ultimi giorni, infatti, alcuni territori avrebbero sforato i parametri che consentono loro di sottostare alle limitazioni più leggere e per le quali si paventa l’ipotesi di un ritorno all’. A differenza di un anno fa, quando la campagna vaccinale era appena iniziata, il passaggio alla fascia di rischio più alta non è così rigido, perlomeno per coloro che sono in possesso del Green Pass. Il governo ha stabilito infatti delle nuove regole, che distinguono la possibilità di fare o meno certe cose sulla base dell’avvenuta vaccinazione o guarigione o, ancora, sull’esito negativo dei tamponi. In pratica, per ...

