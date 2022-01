Zampaglione (Tiromancino): “Non credo che in futuro farò altri album” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) ROMA – “Nel futuro non credo farò altri album perché mi sono un po’ stancato di farli e il repertorio live è già pieno zeppo di canzoni che non posso non suonare, ma quando sentirò di avere un bel pezzo tra le mani lo farò uscire. In modo estemporaneo. Mi piace questo senso di libertà e il poter cogliere l’attimo con canzoni che rappresentano pienamente il momento, non dovendo tenerle ferma in attesa di un album”. Lo annuncia, un po’ a sorpresa, il leader dei Tiromancino Federico Zampaglione, a poche settimane dalla partenza del tour di “Ho cambiato tante case”, il suo ultimo disco in studio pubblicato qualche mese fa. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 12 gennaio 2022) ROMA – “Nelnonperché mi sono un po’ stancato di farli e il repertorio live è già pieno zeppo di canzoni che non posso non suonare, ma quando sentirò di avere un bel pezzo tra le mani louscire. In modo estemporaneo. Mi piace questo senso di libertà e il poter cogliere l’attimo con canzoni che rappresentano pienamente il momento, non dovendo tenerle ferma in attesa di un”. Lo annuncia, un po’ a sorpresa, il leader deiFederico, a poche settimane dalla partenza del tour di “Ho cambiato tante case”, il suo ultimo disco in studio pubblicato qualche mese fa. L'articolo L'Opinionista.

Ultime Notizie dalla rete : Zampaglione Tiromancino SPETTACOLI E GRANDE MUSICA NEI TEATRI PUGLIESI Il 1 aprile sarà la volta dei Tiromancino che al Teatro Nuovo Verdi di Brindisi porteranno i successi del nuovo album " Ho cambiato tante case ". Federico Zampaglione torna così nei più importanti ...

Bertè, Rettore, Branduardi, Van De Sfroos e non solo, ecco i concerti del 2022 al Teatro di Varese Non mancheranno i grandi successi - I biglietti Il 26 marzo in scena c'è Tiromancino . Federico Zampaglione torna nei più importanti teatri italiani per regalare al pubblico uno spettacolo unico ed ...

Federico Zampaglione: “Dobbiamo tornare sul palco e fare il nostro mestiere” RADIO DEEJAY Vinicio Capossela e il tour bestiale comedia Federico Zampaglione: "Dobbiamo tornare sul palco e fare il nostro mestiere" "L'odore del mare" è il nuovo singolo di Tiromancino insieme a Carmen Consoli. In diretta con Rudy Ze ...

Tiromancino, doppio appuntamento nelle Marche: al Palariviera e al teatro la Fenice Due date nelle Marche: 25 febbraio 2022 al Palariviera di San Benedetto del Tronto 26 febbraio 2022 al Teatro La Fenice di Senigallia ...

