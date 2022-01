Zaccheroni | “Inter pericolosa | ha più esperienza del Milan” | VIDEO

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Alberto, ex allenatore del, ha rilasciato delle dichiarazioni sul campionato in corso ai microfoni di 'Radio Rossonera'

... con l'che approdò alle semifinali della massima competizione continentale: ad eliminarla fu il Milan, dopo due pareggi. Nell'autunno 2003, Cúper fu esonerato a favore di Albertoche ...In esclusiva per ilgiornale.it, un grande ex allenatore come Albertoha fatto il punto ... c'è stata qualche fiammata ma adesso l'unica che ha un percorso regolare mi sembra l'che ha ...Il riconoscimento consegnato dal sindaco Gozzoli e dall’assessora Morara agli sportivi più rappresentativi della cittadina adriatica ...Alberto Zaccheroni, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Giornale parlando dell'Inter: "Mi sembra l'unica che abbia un percorso regolare, ha acquisito la consapevolezza di essere forte.