WWE: Non solo MJF, c’è un forte interesse anche per Wardlow (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Wardlow, questa sera a Dynamite, combatterà quello che al momento è il match più importante della sua carriera. Il membro del Pinnacle affronterà il leggendario CM Punk, che cercherà di mettere a segno una vittoria in attesa di avere un incontro con il suo rivale, MJF. C’è molta pressione su Wardlow per questo match, dato che molti occhi sono puntati su di lui, in particolare quelli della WWE. Il profilo adatto In precedenza è stato riportato che la WWE è molto interesseta a mettere sotto contratto MJF alla scadenza del suo accordo con la All Elite, ed ora sembra che Wardlow stia ricevendo le stesse attenzioni. WrestleVotes ha riportato la notizia questa mattina: “Con il match ad oggi più importante della sua carriera che si disputerà stasera, posso confermare, senza esitazione, che la WWE sarà ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 12 gennaio 2022), questa sera a Dynamite, combatterà quello che al momento è il match più importante della sua carriera. Il membro del Pinnacle affronterà il leggendario CM Punk, che cercherà di mettere a segno una vittoria in attesa di avere un incontro con il suo rivale, MJF. C’è molta pressione super questo match, dato che molti occhi sono puntati su di lui, in particolare quelli della WWE. Il profilo adatto In precedenza è stato riportato che la WWE è moltota a mettere sotto contratto MJF alla scadenza del suo accordo con la All Elite, ed ora sembra chestia ricevendo le stesse attenzioni. WrestleVotes ha riportato la notizia questa mattina: “Con il match ad oggi più importante della sua carriera che si disputerà stasera, posso confermare, senza esitazione, che la WWE sarà ...

