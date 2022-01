WWE: Nikki Bella potrebbe combattere altri match dopo la Royal Rumble (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Le Bella Twins (Brie & Nikki) sono state annunciate dalla WWE come prossime partecipanti al Royal Rumble match femminile che si terrà nel corso dell’omonimo PPV il prossimo 29 gennaio. Entrambe le sorelle faranno ritorno al wrestling dopo essersi ritirate, in particolar modo Nikki, che ha avuto a che fare con dei seri problemi al collo. A quanto pare però, il suo ritorno sul ring non sarebbe unicamente legato al match a eliminazione. Le parole di Nikki Le due gemelle hanno parlato del recente annuncio durante il loro podcast:“E’ sempre bello avere delle sorprese e credo che ce ne saranno ancora, non ne ho idea. La gente mi chiede se questo sarà un ritorno a tutti gli effetti, ma il bello della WWE è che puoi tornare ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 12 gennaio 2022) LeTwins (Brie &) sono state annunciate dalla WWE come prossime partecipanti alfemminile che si terrà nel corso dell’omonimo PPV il prossimo 29 gennaio. Entrambe le sorelle faranno ritorno al wrestlingessersi ritirate, in particolar modo, che ha avuto a che fare con dei seri problemi al collo. A quanto pare però, il suo ritorno sul ring non sarebbe unicamente legato ala eliminazione. Le parole diLe due gemelle hanno parlato del recente annuncio durante il loro podcast:“E’ sempre bello avere delle sorprese e credo che ce ne saranno ancora, non ne ho idea. La gente mi chiede se questo sarà un ritorno a tutti gli effetti, ma il bello della WWE è che puoi tornare ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Nikki Bella potrebbe combattere altri match dopo la Royal Rumble - - SpazioWrestling : WWE: Nikki Bella non si aspettava che la federazione annunciasse il suo ritorno #NikkiBella #WWE - wwe_divashot : RT @dillionaire___: • Nikki & Brie Bella?? - MrpX07 : @WWE Nikki Bella and brie bella - Urginea : Perché non potevo esserci io al posto di Nikki? ?? -