WWE | Continuano i cambiamenti a NXT | Bruce Prichard è il nuovo head booker

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)a NXT, dopo gli ultimi licenziamenti. A mano a mano il brand sta cambiando pelle, i responsabili stanno cambiando, in modo da eliminare ogni residuo di quanto accaduto nel passato. Il PWInsider a questo punto ci dà una notizia molto importante che prosegue il filone fin qui intrapreso dalla WWE.In questo momentoè ildi NXT 2.0, al suo fianco c’è Christine Lubrano. I due si rapportano direttamente con Vince McMahon. Nel team sono stati inseriti anche Johnny Russo (creativo presente dal 2011), Anthony Golden Jr e Dewey Foley, noto in particolare per essere il figlio di Mick Foley. Al momento non è ...