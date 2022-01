WTA Sydney 2022: avanti tutte le big da Muguruza a Kontaveit (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Si è conclusa la giornata che allinea il tabellone del WTA 500 di Sydney ai quarti di finale. O meglio, si sarebbe completata se non fosse per un dettaglio: Belinda Bencic e Oceane Dodin dovranno finire di disputare il loro confronto domani a causa della pioggia. Al momento dello stop il punteggio vedeva avanti la francese (6-2 nel primo set, 5-6 nel secondo). Non ci sono particolari sorprese all’interno dei confronti odierni, se non il forfait della kazaka Elena Rybakina, che lamenta un problema alla coscia sinistra (in breve, un ritiro precauzionale) e lascia strada libera per i quarti di finale alla francese Caroline Garcia senza fatica. La transalpina attende così la ceca Barbora Krejcikova, vittoriosa per 6-1 7-5 sulla rumena Jaqueline Cristian. 1-1 nei precedenti tra le due, con partite entrambe finite al terzo set.. Va avanti ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Si è conclusa la giornata che allinea il tabellone del WTA 500 diai quarti di finale. O meglio, si sarebbe completata se non fosse per un dettaglio: Belinda Bencic e Oceane Dodin dovranno finire di disputare il loro confronto domani a causa della pioggia. Al momento dello stop il punteggio vedevala francese (6-2 nel primo set, 5-6 nel secondo). Non ci sono particolari sorprese all’interno dei confronti odierni, se non il forfait della kazaka Elena Rybakina, che lamenta un problema alla coscia sinistra (in breve, un ritiro precauzionale) e lascia strada libera per i quarti di finale alla francese Caroline Garcia senza fatica. La transalpina attende così la ceca Barbora Krejcikova, vittoriosa per 6-1 7-5 sulla rumena Jaqueline Cristian. 1-1 nei precedenti tra le due, con partite entrambe finite al terzo set.. Va...

