Wanda Nara come una dea marina: il costume è troppo stretto, fuoriesce il lato B (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Posa da divinità del mare, costume troppo stretto e fan che non possono non guardare; ennesimo scatto bollente di Wanda Nara. InstagramGeorgina Rodriguez e Wanda Nara sono due delle donne più popolari legate al mondo del calcio; la prima, compagna di Cristiano Ronaldo mentre la seconda moglie e agente di Mauro Icardi. Entrambe vivono all’estero ma solo una potrebbe, a breve, fare ritorno in Italia; stiamo parlando della showgirl argentina che, in questa sessione di mercato, potrebbe chiudere con la Juventus per il passaggio del marito proprio in bianconero. Una trattativa che le parti stanno portando avanti in assoluto silenzio con il centravanti pronto ad iniziare una nuova avventura viste le difficoltà riscontrate sotto la Torre Eiffel. L’incontro decisivo potrebbe ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Posa da divinità del mare,e fan che non possono non guardare; ennesimo scatto bollente di. InstagramGeorgina Rodriguez esono due delle donne più popolari legate al mondo del calcio; la prima, compagna di Cristiano Ronaldo mentre la seconda moglie e agente di Mauro Icardi. Entrambe vivono all’estero ma solo una potrebbe, a breve, fare ritorno in Italia; stiamo parlando della showgirl argentina che, in questa sessione di mercato, potrebbe chiudere con la Juventus per il passaggio del marito proprio in bianconero. Una trattativa che le parti stanno portando avanti in assoluto silenzio con il centravanti pronto ad iniziare una nuova avventura viste le difficoltà riscontrate sotto la Torre Eiffel. L’incontro decisivo potrebbe ...

Advertising

zazoomblog : Wanda Nara e Mauro Icardi sfidano il freddo parigino con una passeggiata e un caffè - #Wanda #Mauro #Icardi… - zazoomblog : Wanda Nara il costume fa “fatica”: Lato B che infiamma il web - #Wanda #costume #“fatica”: #infiamma - zazoomblog : SOCIAL- Wanda Nara in posa supersexy per presentare l’ultimo costume - #SOCIAL- #Wanda #supersexy #presentare - zazoomblog : Wanda Nara super sexy in mezzo alla natura. Ma per (alcuni) follower «è Homer Simpson» - #Wanda #super #mezzo… - zazoomblog : Wanda Nara super sexy in mezzo alla natura. Ma per (alcuni) follower «è Homer Simpson» - #Wanda #super #mezzo… -