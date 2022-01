Vuoi sapere quali dischi ha comprato il Papa? Non cliccare qui (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La sapete quella del Papa che entra in un negozio di dischi? È una storiella che circola da ieri e fa molto ridere a seconda di come la si racconta. Alcuni, ad esempio sui giornali online, lo fanno utilizzando titoli accattivanti come “Il Papa entra in un negozio di dischi, ecco perché”, sottintendendo chissà quali motivi e poi rivelando che conosceva i proprietari. Quante risate. Oppure qualcun altro la racconta così bene da riuscire a far ridere con la sola notazione che il Papa è stato visto allontanarsi dall’esercizio con un disco sotto braccio, in barba a tutti quelli che si aspettavano che il Papa uscisse da un negozio di dischi con sotto braccio un cappone o un lanciafiamme. Ma i più talentuosi sono i tanti che, nel riprendere la notizia dal ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La sapete quella delche entra in un negozio di? È una storiella che circola da ieri e fa molto ridere a seconda di come la si racconta. Alcuni, ad esempio sui giornali online, lo fanno utilizzando titoli accattivanti come “Ilentra in un negozio di, ecco perché”, sottintendendo chissàmotivi e poi rivelando che conosceva i proprietari. Quante risate. Oppure qualcun altro la racconta così bene da riuscire a far ridere con la sola notazione che ilè stato visto allontanarsi dall’esercizio con un disco sotto braccio, in barba a tutti quelli che si aspettavano che iluscisse da un negozio dicon sotto braccio un cappone o un lanciafiamme. Ma i più talentuosi sono i tanti che, nel riprendere la notizia dal ...

Il Pontefice che entra in un negozio del centro di Roma ha scatenato la fantasia dei titolisti. Spoiler: in questo articolo non troverete una risposta alla vostra curiosità Sullo stesso argomento: Un ...