Volley | Superlega 2022 Piacenza firma l’ultima sfida dell’andata superando 3-0 Vibo Definiti i quarti di Coppa Italia

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Si chiude nel segno della Gas Sales Bluenergyil girone di andata della2021/. La squadra di Lorenzo Bernardi batte 3-0 (27-25, 25-22, 25-23) tra le mura amiche la Tonno Callipo CalabriaValentia nell’ultimo recupero delgiornata di andata: un risultato che permette agli emiliani di fare un balzo avanti in classifica e chiudere la prima parte del torneo al quinto posto e che definisce gli accoppiamenti deidi finale diaffronterà Modena, mentre le altre sfide saranno Trento-Monza, Perugia-Padova e Civitanova-Milano. Non è stata una passeggiata per i piacentini che hanno sofferto non poco prima di avere ragione di un Tonno Callipo che ci ha provato in tutti i modi a ...