Volley | Superlega 2021 2022 | Piacenza vince il recupero e sale al quinto posto | 3-0 a Vibo Valentia

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Vittoria per la Gass Bluenergy, che neldella tredicesima giornata d’andata dellaha battuto la Tonno Callipo Calabriaper 3-0 (27-25, 25-22, 25-23). Un successo che permette agli emiliani di salire alprovvisorio nella classifica della regular season, superando in un colpo solo sia Milano che Monza.invece resta ferma a nove punti in penultima posizione., RISULTATI E CLASSIFICHE Una partita decisamente combattuta quella del PalaBanca, conche ha pagato a caro prezzo un primo set ...

Advertising

sportface2016 : #Volley #Superlega Vittoria di #Piacenza su #ViboValentia nel recupero della tredicesima giornata di andata - ematr_86 : Ottima prestazione di Francesco RECINE questa sera con 12 pti #LaNazionale #Superlega #volley - ematr_86 : Coppa Italia Volley #Superlega Domenica #16gennaio 2022 ore 18.00 su #RaiSport andrà TRENTO vs MONZA - kasia_kathleen : RT @GasSalesVolley: ?? | PIACENZA-VIBO ???????????????? ?? ?? ??????????! ???????? 3?? Gas Sales Bluenergy Piacenza 0?? Tonno Callipo Volley #atuttogas #gas… - full_chance008 : RT @GasSalesVolley: ?? | PIACENZA-VIBO ???????????????? ?? ?? ??????????! ???????? 3?? Gas Sales Bluenergy Piacenza 0?? Tonno Callipo Volley #atuttogas #gas… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley Superlega

un primo set all'insegna delle emozioni. Si gioca sul filo dell'equilibrio con i padroni di casa che non riescono a scrollarsi di dosso la squadra ospite fino ai vantaggi. I piacentini sprecano i ...... continua a sostenere il grande sport pugliese: da qualche settimana, infatti, è stato siglato l'accordo con la Gioiella Prisma Tarantoper il campionato digià in corso. Un accordo ...Si ferma a 13 la serie di vittorie consecutive dei gialli di Modena, che cadono in Cev Cup. Ngapeth con i suoi compagni cedono la strada al Tours e la sconfitta per 3-1 rende parecchio complicata la q ...Si chiude nel segno della Gas Sales Bluenergy Piacenza il girone di andata della Superlega 2021/2022. La squadra di Lorenzo Bernardi batte 3-0 (27-25, 25-22, 25-23) tra le mura amiche la Tonno Callipo ...